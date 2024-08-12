Сумма исков по ямам превысила Дорожный фонд Орловской области

Губернатор предложил переподчинить Орелгосзаказчик прокуратуре региона.

Вопрос содержания дорог в нормативном состоянии обсудили на совещании в правительстве региона 12 августа. Заместитель прокурора Орловской области Борис Непорожный поделился обеспокоенность по поводу исполнения решений судов КУ ОО «Орелгосзаказчик».

«Это проблема не сегодняшнего и не вчерашнего дня, – констатировал начальник учреждения Александр Ященко. – За последние годы скопилось очень много исков. Более 7 или 8 миллиардов рублей по содержанию дорог».

Ященко подчеркнул, что Орелгосзаказчик – это исполнитель. Учреждение оперирует теми деньгами, которые доводятся. Приоритеты направления финансирования определяются совместно с департаментом и правительством области.

«Все что есть, мы направляем на дороги, – заверил Александр Ященко. – Конечно, решение судов для нас тоже имеет приоритетный порядок, мы должны исполнять, но в пределах тех денег, которыми мы располагаем».

Борис Непорожный отметил, что проблема увеличивается, как снежный ком, и поинтересовался: обозначалась ли она перед руководством.

В диалог вступил губернатор Андрей Клычков. Он подчеркнул, что сума исков уже больше размеров Дорожного фонда. А источником его пополнения являются совершенно определенные виды средств.

«Когда параллельно идут иски и увеличивают затраты, которые мы можем себе позволить, иногда возникает вопрос: где логика в этих действиях. Поэтому хотелось бы, чтобы мы вместе согласованно по этой работе проводили анализ, принимали совместные решения. И если действительно где-то есть недоработки со стороны органов власти, тогда уже через суд, если нет какого-то понимания, добивались решения. Здесь мы абсолютно поддерживаем чаяние жителей по отдельным объектам, но если средств просто меньше в полтора раза, чем исков, тогда какое решение предлагает прокуратура?»

У прокуратуры оно одно – отстаивать в суде позицию. А если принято решение, оно должно быть в обязательном порядке исполнено. Ведь речь идет о приведении дорог в соответствии с требованиями ГОСта, пояснил Борис Непорожный.

«Тогда нужно подчинить Орелгосзаказчик прокуратуре, а не органам власти регионов. Потому что иначе какая-то странная ситуация появляется», – прокомментировал губернатор.

Андрей Клычков пообещал в рабочем порядке с прокурором региона проанализировать принятые решения, приоритет, этапность их исполнения.

Депутат облсовета Виталий Рыбаков предположил, что сумма исков была бы меньше, если бы работы проводились не «тяп-ляп». Жители региона пользовались бы дольше хорошими дорогами после ремонта.

ИА “Орелград”