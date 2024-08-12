У Орелтранссигнала новый-старый начальник

Учреждение снова возглавил Егор Залыгин.

На совещании в 12 августа он докладывал об итогах работы Орелтранссигнала и планах по его развитию.

О том, что Егор Залыгин покинул должность начальника учреждения стало известно в начале 2024 года. Тогда временно исполняющей обязанности была назначена Юлия Голянова.

Судя по kartoteka.ru, Егор Залыгин вернулся на должность руководителя учреждения в мае. До этого он был начальником с 2016 по октябрь 2023 года. СМИ сообщали о его тесной семейной связи с руководителем областного ГИБДД Александром Коршуновым. Последний обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве и незаконной предпринимательской деятельности.

ИА “Орелград”