В Орловской области прокачали мобильный интернет

В четырех районах с мая установили новое телеком-оборудование и модернизировали свыше 25 базовых станций.

Надежный 4G-сигнал на средней скорости 30 Мбит/с стал доступен для нескольких тысяч жителей региона, сообщает МегаФон.

Новое оборудование установлено на улице Емлютина в Орле. Это улучшило покрытие в Зареченском микрорайоне. Теперь средняя скорость передачи данных составляет около 40 Мбит/с. В Кромском районе работы провели в селе Шахово, а в Болховском – в поселке Калинина, также устойчивость сигнала обеспечили в поселках городского типа Знаменка и Нарышкино.

В Орловской областной клинической больнице и на территории бульвара Победы в Орле телеком-оборудование заработало сразу в нескольких частотных диапазонах LTE. Это необходимо для того, чтобы специалисты пользовались конференц-связью и другими онлайн-решениями в любой части ООКБ. Пациенты также смогут разнообразить больничные будни с помощью интернета.

Всего с начала года МегаФон уже модернизировал около сотни базовых станций в регионе.

ИА “Орелград”