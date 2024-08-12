Условия создания резерва на случай ЧС уточнили в Орле

Мэрия внесла небольшие изменения в очень важный документ.

Администрации города Орла внесла изменения в постановление «О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций». Он действует с 2014 года. В новой редакции изложен один из пунктов постановления. Согласно ему, резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения, развертывания и содержания временных пунктов размещения и питания пострадавших граждан, оказания им помощи.

Также он создается для обеспечения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ при введении режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, при ликвидации угрозы и последствий чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера в соответствии с установленной классификацией чрезвычайных ситуаций. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя мэра города Орла – начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Сергея Филатова.

Резерв включает в себя продовольствие, товары первой необходимости, вещевое имущество, строительные материалы, нефтепродукты и другие материальные ресурсы. Из резерва они выделяются для: обеспечения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ в зоне чрезвычайной ситуации; развертывания и содержания временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых пострадавших граждан; первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения; ликвидации последствий и угроз возникновения ЧС природного и техногенного характера.

Номенклатура и объемы резерва материальных ресурсов ранее были утверждены постановлением администрации города Орла. Они установлены исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Например, запасы продовольствия формируются из расчета снабжения 300 человек на трое суток: 414 кг муки, 36 кг круп, 36 кг макаронных изделий, 9 кг растительного масла, 18 кг соли, 1,8 кг чая, 67,5 кг сахара, 135 кг мясных консервов и т.д.

В резерв включены товары первой необходимости (миски, кружки, ложки, мыло, стиральный порошок), строительные материалы, бензин, дизельное топливо и автомобильное масло, вещевое имущество (раскладушки, постельные принадлежности, одежда, обувь, матрасы, одеяла), средства защиты населения в районах затопления (шлюпки, лодки, спасательные жилеты, круги и веревки), медицинские средства. Создание, хранение и восполнение резерва осуществляется за счет средств бюджета города Орла и иных источников в соответствии с законодательством.

ИА “Орелград”