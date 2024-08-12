В Орловской области растет число предпринимателей

Только в текущем году свое дело открыли около 2000 орловцев.

В Орловской области растет количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Только за первое полугодие 2024 года в регионе было зарегистрировано почти 2000 новых организаций и ИП. Такие данные привели в региональном Управлении Федеральной налоговой службы России. В целом по состоянию на 1 июля 2024 года в территориальном разделе Статистического регистра Росстата учтено 11 476 организаций и 18 969 индивидуальных предпринимателей, в том числе 876 глав крестьянско-фермерских хозяйств.

«Сегодня открыть свой бизнес очень просто, – говорят в областной налоговой службе. – Подготовить и направить документы для регистрации без уплаты госпошлины и без посещения налогового органа позволяет онлайн-сервис ФНС России «Государственная онлайн-регистрация бизнеса». Юрлицам и индивидуальным предпринимателям достаточно заполнить необходимые поля предлагаемой формы и выбрать вид деятельности, а сервис сам сформирует заявление и подскажет, какие еще действия необходимо выполнить, после чего, направит документы в регистрирующий орган».

Кроме того, при помощи указанного сервиса организации и предприниматели могут вносить изменения в соответствующие реестры, то есть в ЕГРИП и ЕГРЮЛ. Сервис поможет сформировать заявление и необходимый комплект документов, после чего их надо будет в дистанционном режиме направить в регистрирующий орган. Этот электронный помощник дает возможность не только зарегистрировать свой бизнес, но и при необходимости прекратить деятельность.

«Также ФНС России запустила сервис «Старт бизнеса онлайн» – это новая возможность удаленно открыть бизнес «под ключ», позволяющая в рамках одного процесса зарегистрировать компанию или ИП, получить сертификат электронной подписи и открыть счет в банке, – говорят в региональном Управлении ФНС. – При регистрации заявитель выбирает банк, в котором он планирует открыть счет, дает согласие на удаленную выдачу электронной подписи с целью открытия счета и направляет документы, необходимые для регистрации бизнеса и открытия счета».

Тем временем, в аппарате регионального бизнес-омбудсмена напомнили о необходимости предоставлении уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности. Все юрлица и ИП после регистрации и постановки на налоговый учет, но до непосредственного начала работы должны представить уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности. С 1 апреля 2024 года они подаются исключительно через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

«С 1 июня 2024 года юридические лица и индивидуальные предприниматели в случае фактического осуществления заявленного вида (видов) деятельности в нескольких местах представляют уведомление в отношении каждого такого места, – добавили в аппарате бизнес-омбудсмена. – Реестр уведомлений о начале деятельности размещен на официальном сайте Роспотребнадзора».

ИА «Орелград»