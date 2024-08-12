В Орле завели дело о финансовом спаме

12.8.2024 | 9:00 Закон и порядок, Новости

На назойливую рекламу финансовых услуг пожаловался местный житель.

Фото: ИА «Орелград»

Орловское УФАС России возбудило очередное антимонопольное дело о ненадлежащей рекламе финансовых услуг. Как сообщили в пресс-службе ведомства, поводом для этого послужила жалоба местного жителя. Он заявил, что на его абонентский номер пришло смс-сообщение с предложением оформить беспроцентный заем. Согласие на подобную рассылку орловец не давал, хотя в подобных случаях оно обязательно. Антимонопольщики изучили доводы заявления и нашли основания для возбуждения дела.

«Согласно тексту смс-сообщения, заявителю предлагалось оформить заем на 31 000 рублей под 0 процентов, – сообщает пресс-служба Орловского УФАС. – При этом какие-либо иные условия получения и использования данного финансового продукта, являющиеся существенными для того, чтобы принять решение о приобретении займа, в рекламе отсутствовали».

Кроме того, в смс-рекламе не было указано, кто именно готов оказать столь привлекательную финансовую услугу. Гражданин подтвердил, что согласия на получение рекламной информации он не давал ни какому-либо банку, ни оператору сотовой связи. Проведенная антимонопольщиками проверка позволила вычислить того, кто занимался рассылкой. Это оказался предприниматель, в отношении которого и было возбуждено дело по признакам нарушения закона о рекламе.

Ранее заместитель руководителя Орловского УФАС приняла участие в заседании рабочей группы по реализации «Дорожной карты по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке Орловской области». Она озвучила результаты рассмотрения антимонопольным органом информации о фактах нарушения законодательства в сфере рекламы на рынке финансовых услуг. По итогам совещания работа в рамках реализации «дорожной карты» по итогам второго квартала 2024 года была признана в целом удовлетворительной.

ИА «Орелград»


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