За полгода на Орловщине построили 1850 квартир

Только на садовых участках орловцы возвели 160 домов.

В Орловской области в первом полугодии 2024 года организациями и индивидуальными застройщиками было построено 1850 квартир. Всего за отчетный период времени было введено в эксплуатацию 161,7 тысячи квадратных метров общей площади жилых помещений. Так, в городах и поселках городского типа было введено 62,7 тысяч квадратных метров жилья, а в сельской местности – 99 тысяч «квадратов». Такие данные приводит Орелстат.

По подсчетам статистиков, в первой половине 2024 года непосредственно населением региона за счет собственных и привлеченных денежных средств было построено 909 новых жилых домов. Их совокупная площадь составляет 111,2 тысячи квадратных метров, или 68,8 процента от всей площади жилья, введенной на территории Орловской области за последние шесть месяцев.

«Из них 160 жилых домов площадью 11,3 тысячи квадратных метров находятся на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства, – отметили в Орелстате. – Организациями-застройщиками сдана в эксплуатацию 941 квартира в 9 жилых зданиях квартирного типа общей полезной площадью 50,5 тысячи квадратных метров. Из числа введенных в действие в первом полугодии 2024 года зданий 96,7 процента составляют здания жилого назначения».

В целом объем строительных работ, включая жилое и нежилое строительство, в первой половине текущего года оценен в 12,3 миллиарда рублей. В сопоставимой оценке это 97 процентов по отношению к аналогичному периоду 2023 года. То есть, в этом году на строительство было потрачено на 3 процента меньше, чем годом ранее. В июне 2024 года на строительство было потрачено 2,1 миллиарда рублей, или 66 процентов по сравнению с июнем 2023 года.

«С начала текущего года организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства и с численностью работников свыше 15 человек, выполнено работ по договорам строительного подряда и хозяйственным способом на сумму 3,932 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах меньше объема прошлого года на 3 процента», – добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»