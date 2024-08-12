Орловчанка получила срок за фальшивку

Женщина знала, что купюра не настоящая, но отправилась с ней в магазин.

Приговор за сбыт подделки вынес Урицкий районный суд. В январе 2024 года женщина взяла у своего знакомого 5000 условных рублей и расплатилась за покупки. С учетом позиции государственного обвинения ей назначено наказание в виде лишения свободы на два года условно. Испытательный срок аналогичный, уточнили в прокуратуре Орловской области.

Отметим, этой зимой в регион привезли буквально мешок фальшивок. Работники мусоросортировочного комплекса в Москве нашли подделки в отходах. Взяли себе и поделились со знакомыми. Полицейские сообщали об изъятии около пяти тысяч поддельных купюр.

ИА “Орелград”