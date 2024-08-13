В Орловскую область везут палатки для беженцев

В регион ежедневно прибывают до 300 человек из Курской области.

Губернатор Андрей Клычков в ходе прямого эфира в соцсетях 12 августа сообщил, что уже приняли 1223 человек, из них 391 – дети. Курян встречают, расселяют, размещают в городе и районах.

«Мы уже из Москвы организовали большие надувные палатки, при необходимости которые мы могли бы развернуть. Но здесь есть задача и питания, и помывки, чтобы это все было, чтобы не было связано никак с погодой».

Ранее Андрей Клычков обращался с просьбой к тем, кто может предоставить жилье, на возмездной и безвозмездной основе. Свяжитесь по телефону +79534770547. Также эту информацию аккумулируют в администрациях: Мценск – 2-50-30, приемная главы Орловского округа +7 (4862) 41-52-67 или ЕДДС +7 (4862) 41-69-09, Болхов – 2-44-40.

ИА “Орелград”