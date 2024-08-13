В Орловскую область везут палатки для беженцев

13.8.2024 | 8:01 Новости, Общество

В регион ежедневно прибывают до 300 человек из Курской области.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Губернатор Андрей Клычков в ходе прямого эфира в соцсетях 12 августа сообщил, что уже приняли 1223 человек, из них 391 – дети. Курян встречают, расселяют, размещают в городе и районах.

«Мы уже из Москвы организовали большие надувные палатки, при необходимости которые мы могли бы развернуть. Но здесь есть задача и питания, и помывки, чтобы это все было, чтобы не было связано никак с погодой».

Ранее Андрей Клычков обращался с просьбой к тем, кто может предоставить жилье, на возмездной и безвозмездной основе. Свяжитесь по телефону +79534770547. Также эту информацию аккумулируют в администрациях: Мценск – 2-50-30, приемная главы Орловского округа +7 (4862) 41-52-67 или ЕДДС +7 (4862) 41-69-09, Болхов – 2-44-40.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования