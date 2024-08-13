Долг орловского бизнеса достиг 232 миллиардов рублей

Почти половина суммы приходится на задолженность перед кредиторами.

Как сообщил Орелстат, по состоянию на конец мая 2024 года суммарная задолженность по обязательствам организаций Орловской области составила 232,8 миллиарда рублей. Доля просроченных обязательств составила 1,1 процента от указанной суммы, или 2,7 миллиарда рублей. Для сравнения, данный показатель по состоянию на конец мая 2023 года составлял 2,5 процента, по состоянию на конец апреля 2024 года – 1,3 процента, то есть он постепенно снижается.

«Кредиторская задолженность на конец мая 2024 года, по оперативным данным, составила 114,8 миллиарда рублей, – информирует Орелстат. – Из нее просроченная – 2,6 миллиарда рублей, или 2,3 процента от общей суммы кредиторской задолженности (на конец мая 2023 года – 3,3 процента, на конец апреля 2024 года – 2,7 процента)».

Задолженность орловских организаций по полученным кредитам банков и займам на конец мая 2024 года, по оценкам статистиков, составила 118 миллиардов рублей. В данном случае сумма просроченных обязательств оценивается всего в 42,6 миллиона рублей, или 0,04 процента от общего объема задолженности перед банками. Годом ранее ситуация была намного хуже – на конец мая 2023 года доля просроченных обязательств по банковским кредитам составляла 2,1 процента.

Впрочем, орловскому бизнесу тоже крупно задолжали. Так, дебиторская задолженность по состоянию на конец мая 2024 года составила 100,72 миллиарда рублей. Доля просроченных обязательств оценивается в 1,62 миллиарда рублей, или 1,6 процента от общего объема дебиторской задолженности. По состоянию на конец мая 2023 года она составляла 2,1 процента, по состоянию на конец апреля 2024 года – 1,6 процента.

ИА “Орелград”