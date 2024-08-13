В Орловской области создали телеграм-канал для адресной поддержки беженцев

С 13 августа он начнет наполняться информацией.

Анонс сделал в ходе вечернего эфира губернатор Андрей Клычков. Канал называется «Орловский тыл». Глава региона обозначил суть и идею.

«Сегодня наши жители, я всем искренне благодарен, несут все, даже последнее. Где-то –пусто, где-то – густо. Городские ПВР сейчас завалены вещами. Но зачастую получается так, что из огромного количества, но потребность мы не обеспечили: где-то размеры, где-то дети, где-то обувь нужна. На этом телеграм-канале разобьем: без адресов ПВРов, конкретная потребность конкретного человека. Условно говоря, позиция номер один – это будет потребность конкретной семьи».

Орловцы смогут «взять на шефство» отдельных курян или указать, что именно могут передать, купить, оставив телефон для связи. Большая работа, которая сегодня проводится, перейдет к персональному режиму.

«Тогда она будет гораздо более точной и правильной. Поэтому предлагаю такой вариант. Надеюсь, что он сработает. И дальше мы уже передаем конкретному человеку то, что он сам попросил».

Ежедневно в Орловскую область из Курской приезжают по 200-300 человек. На 12 августа в регионе уже 1233 беженца, из них 391 – дети.

«Представляете, люди приезжают с пакетиком, без вещей. То, что было на огороде, успели схватить. Запрыгнули в машину, поэтому кого-то нужно одеть полностью, кому-то нужна обувь, кому-то нужны какие-то отдельные гигиенические принадлежности», – рассказал Андрей Клычков.

ИА “Орелград”