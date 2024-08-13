Губернатор призвал сердечно помогать, но новыми вещами

Глава Орловской области отметил, что не нужно нести в центры сбора для курян.

Андрей Клычков во время эфира в соцсетях 12 августа рассказал, что продолжается сбор гуманитарной помощи. Она очень нужна, подчеркнул губернатор. Сбор проходит в общественных организациях, но основной центр приема – это «Патриот 57» (бывший ДК «Железнодорожников»).

«Прошу с пониманием к моим словам отнестись, дорогие друзья, я вижу, что люди от чистого сердца несут все, что у них есть. Это и одежда, это и бытовая техника. Просьба по одежде: стараться нести новые вещи, потому что нет возможности стирать, зашивать. Давайте мы отнесемся к этому сердечно».

Андрей Клычков подчеркнул, что понимает: не у всех есть возможность что-то купить. Но всей областью, через закрытие конкретных потребностей конкретных семей, можно помочь. Ранее с аналогичным обращением выступила депутат облсовета и руководитель отделения «Российский детский фонд» Ирина Пашкова.

«Убедительная просьба ко всем: не надо приносить громоздкие и сломанные игрушки, разобранные детали машин, сувениры мелкие из «Пятерочки», которые вам дают за покупки и подобное! Пункт не принимает б/у нижнее белье, вечерние и нарядные платья, дубленки и меховые шапки, порванные и грязные, в пятнах и застиранные, растянутые вязаные вещи. Отнеситесь с пониманием к тому, о чем идет речь».

ИА “Орелград”