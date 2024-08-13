Пострадавших на производстве орловцев подлечат

Программу расширили.

Социальный фонд России возьмет на себя оплату расширенной программы лечения граждан, получивших травму после тяжелых случаев на производстве. Как пояснили в Орловском региональном отделении фонда, речь идет о помощи, которая оказывается сверх программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи. Новый порядок уже начал действовать. В его рамках Фонд оплатит диагностические, лечебные и физиотерапевтические процедуры, а также дорогостоящие лекарства, назначенные пациентам.

«Помимо этого, более высокие компенсации получат владельцы автомобилей, полученных по медицинским показаниям ввиду производственной травмы, – сообщается на сайте Фонда. – Ранее возмещение трат на текущий ремонт транспорта и горюче-смазочные материалы составляло 835 рублей в год. Теперь сумма компенсации составляет 3220 рублей, при этом выплата будет ежегодно с 1 февраля индексироваться на уровень инфляции».

Изменился и порядок проезда граждан, пострадавших на производстве, поездом дальнего следования к месту лечения или реабилитации. Условия проезда станут лучше, так как бесплатный проезд, который раньше полагался только в общих и плацкартных вагонах, расширен до купе, правда, кроме двухместных и купе повышенного комфорта. Прокатиться в санаторий теперь можно будет и на фирменном поезде, правда, когда нет возможности проезда в поездах других категорий.

«Подобные возможности ранее уже были предоставлены гражданам с инвалидностью, следующим к месту лечения», – отметили в Фонде.

Тем временем, Государственная инспекция труда в Орловской области обнародовала обзор практики расследования несчастных случаев. Анализ проводили специалисты Роструда. Сообщается, что источниками получения сведений о причинении вреда или его угрозе являются обращения граждан, информация СМИ, а также данные профильных ведомств, в том числе Социального фонда России, региональных управлений ФНС и МВД, органов местного самоуправления, прокуратуры, следственных органов.

Кроме того, учитываются результаты постоянного мониторинга системы учета специальной оценки условий труда (ФГИС СОУТ). «Внеплановые мероприятия проводятся, в частности, если количество легких несчастных случаев за текущий квартал превысило их число за аналогичный период предыдущего года, так как этот показатель с большой долей вероятности свидетельствует о системных нарушениях требований охраны труда», – пояснили в инспекции.

При наличии признаков преступления соответствующая информация направляется в следственные органы. В случае возбуждения уголовного дела рассмотрение дела об административном правонарушении прекращается. Копии материалов расследования несчастного случая Государственная инспекция труда передает в следственные органы. Бывает, что решение об отказе в возбуждении уголовного дела принимается за пределами срока для привлечения к административной ответственности. В этом случае виновное лицо остается не привлеченным ни к уголовной, ни к административной ответственности.

ИА “Орелград”