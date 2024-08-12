Прокуратура проверит законность при ремонте поликлиники Мценской ЦРБ

Очередной объект орловского здравоохранения вышел за все сроки ожидания.

Сегодня, 12 августа, прокурор Орловской области Алексей Тимошин провел межведомственное совещание, на котором обсудили состояние законности при выполнении работ по капитальному ремонту поликлиники БУЗ ОО «Мценская ЦРБ». В мероприятии приняли участие представители администрации области, Орелгосзаказчика, УМВД, подрядной организации.

Контракт на ремонт поликлиники Мценской ЦРБ заключен с московским ООО ГК «Стройэлектромонтаж». Подрядчик выбран в 2022 году. Цена работ превышает 129 млн рублей. Было предусмотрено авансирование в размере 50%. Несмотря на социальную значимость объекта, срок выполнения контракта нарушен, часть работ не завершена, подчеркнули в прокуратуре. Подрядчика уже оштрафовали за бездействие на 2 млн рублей.

«Правоохранительными органами проводится процессуальная проверка законности и обоснованности расходования бюджетных средств, полученных подрядчиком по контракту в качестве аванса», – сообщает пресс-служба прокуратуры.

Надзорный орган продолжит держать на контроле вопрос завершения ремонта.

Напомним, ранее прокуратура выявила нарушения закона о контрактной системе и потребовала от «Стройэлектромонтажа» устранить их. Не провело корректную работу и ООО «Оникс», которое обязалось взять на себя авторский надзор.

ИА “Орелград”