Митрополит Тихон в присутствии губернатора освятил часовню

Церемония прошла на территории Мценского района.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии, митрополит Орловский и Болховский Тихон освятил часовню во имя святителя Николая Мирликийского. Мероприятие прошло в поселке Рассвет Мценского района. В богослужении принял участие губернатор Орловской области Андрей Клычков. Речь идет о часовне во имя святителя Николая Мирликийского, построенной по инициативе местных жителей. Строительство началось в 2023 году по благословению митрополита Тихона недалеко от места, где когда-то находился храм и кладбище.

«За богослужением Архипастырь прочитал молитву на освящении новопостроенной часовни и окропил стены святой водой, – пояснили в митрополии. – Владыке Тихону сослужили: наместник Мужского монастыря во имя святого Кукши игумен Иоанн (Бирюков) и председатель службы протокола Орловской епархии иерей Максим Ерескин».

Тем временем, настоятель храма великомученика Димитрия Солунского города Дмитровска иеромонах Макарий (Палкин) почтил память павших советских воинов. Он принял участие в церемонии, которая прошла на обновленном воинском мемориале в селе Большое Кричино. Там расположено крупное братское захоронение солдат и офицеров, павших на полях сражений. Акция была приурочена ко Дню освобождения города Дмитровска и Дмитровского района от немецко-фашистских захватчиков.

«В годы Великой Отечественной войны с октября 1941 года по август 1943 года Дмитровск-Орловский был занят нацистскими войсками, – напоминает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии. – В ходе ожесточенных боев 12 августа 1943 года враг был окончательно разбит. Почти в каждой деревне есть памятные мемориалы. Отец Макарий молитвенно почтил память защитников, отдавших свои жизни за Родину, а затем собравшиеся возложили венки и цветы к мемориалу».

ИА “Орелград”