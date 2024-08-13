Прокуратура подключилась к рассмотрению жалоб на орловского фермера

О бесчинствах мужчины рассказали жители села Березовка Покровского района.

На видеообращение отреагировал председатель СКР Александр Бастрыкин. Со своей стороны проверку проведет и прокуратура Орловской области.

«Прокуратурой с привлечением органов контроля проверятся соблюдение миграционного законодательства, норм и требований в сфере обращения оружия и в других сферах. Также в связи с жалобами граждан о бездействии местных органов власти прокуратурой будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входило осуществление контроля в указанных вопросах», – сообщает пресс-служба надзорного органа.

На днях в местном ДК более полусотни человек рассказали о своих проблемах общественникам. По словам орловцев, фермер использует бесплатный труд мигрантов. Мужчина оскорбляет местных, называя «русскими свиньями». Его животные гуляют по населенному пункту и чужим насаждениям без присмотра. В том числе пасутся на территории мемориала, посвященного погибшим в Великой Отечественной войне. Его обвиняют в поджоге комбайна. При этом, по словам очевидцев, иностранец угрожал рабочим ружьем и не давал тушить технику.

Орловцы жалуются, что не находят поддержки в борьбе за адекватное поведение и соблюдение санитарных норм и правил у правоохранителей и местных властей.

ИА “Орелград”