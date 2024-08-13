Орловцам выдадут гранты на племенных бычков

Рублем аграриев поддержит областное правительство.

Департамент сельского хозяйства Орловской области объявил о проведении отбора на предоставление субсидий на поддержку племенного животноводства. В частности, гранты из регионального бюджета выдадут: на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных; на содержание племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества; на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных хозяйствах, зарегистрированных в государственном племенном регистре.

Отбор заявок завершится 20 августа 2024 года, проводится он в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Гранты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов, предусмотренных законом Орловской области об областном бюджете на текущий финансовый год. Получить их могут научные и образовательные организации.

Размеры субсидий рассчитываются по специально утвержденной департаментом сельского хозяйства формуле с учетом установленной областными властями ставки на одну условную голову. Перевод поголовья сельскохозяйственных животных в условные головы осуществляется по коэффициентам, установленным Министерством сельского хозяйства РФ. Соискатели должны дать обязательство по достижению результатов предоставления гранта в соответствии с соглашением, заключенным ими с департаментом.

«Грант предоставляется на возмещение части любых из затрат, производимых научными и образовательными организациями на поддержку племенного животноводства, включая оплату труда работников и страховые взносы на выплаты по оплате труда, покупную электроэнергию всех видов, отопление, нефтепродукты всех видов, запасные части и материалы для ремонта основных средств, амортизацию, корма собственного производства, корма покупные, ветеринарные медикаменты и препараты, затраты на страхование», – говорится в порядке предоставления субсидий.

Размер гранта не может превышать 90 процентов от суммы фактически произведенных затрат. Субсидии не положены тем, кто в предыдущем году попался на несоблюдении запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения, установленного правилами противопожарного режима.

ИА “Орелград”