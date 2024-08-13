Орловцы около 1200 раз нарушили правила перевозки детей

В связи с этим полиция провела дополнительное профилактическое рейдовое мероприятие.

Как сообщает пресс-служба Управления МВД России по Орловской области, сотрудники Госавтоинспекции в рамках акции «Безопасное лето» провели дополнительное профилактическое рейдовое мероприятие. Они проверяли соблюдение водителями правил перевозки детей в автомобилях. Согласно ведомственной статистике, в первом полугодии 2024 года за нарушения правил перевозки детей в Орловской области было составлено 1187 административных материалов.

Административная ответственность за указанное правонарушение предусмотрена частью 3 статьи 12.23 КоАП РФ, нарушителям грозит штраф в размере 3000 рублей. Согласно пункту 22.9 Правил дорожного движения, перевозка детей до 7 лет в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств (ДУУ), от 7 до 11 лет включительно – на заднем сиденье автомобиля с использованием ДУУ или ремней безопасности. Перевозка на переднем сиденье возможна только с ДУУ, последнее должно соответствовать весу и росту ребенка.

«Сотрудники Госавтоинспекции на федеральной автодороге Орел-Тамбов провели рейд, – сообщает пресс-служба УМВД. – Полицейские останавливали транспортные средства, проверяли, как перевозятся дети в салоне автомобиля, находятся ли они в детском удерживающем устройстве, соответствует ли оно росту и весу ребенка. Полицейские также проводили профилактические беседы с водителями».

Внимание последних стражи правопорядка акцентировали на опасности перевозки детей в салоне автомобиля без специального удерживающего устройства. Кроме того, участники рейда вручили юным пассажирам раскраски на тему дорожной безопасности, а водителям – тематические наклейки.

Добавим, что в первом полугодии 2024 года на территории Орловской области с участием несовершеннолетних было зафиксировано 44 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один ребенок погиб и 47 детей получили травмы.

ИА “Орелград”