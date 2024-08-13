Тысячи орловцев нашли друзей на сайте налоговиков

Орловские бизнесмены активно добавляют в друзья своих контрагентов.

Необычную тенденцию подметили в Управлении Федеральной налоговой службы России по Орловской области. Ведомство сообщает, что уже более 3,5 тысячи орловских бизнесменов нашли друзей в своих личных кабинетах налогоплательщика. Последние размещены на официальном сайте ФНС России. Сервис обладает широким функционалом. Среди удобных инструментов имеется опция добавления контрагентов в свои друзья. Судя по ведомственной статистике, она пользуется популярностью.

«Почти 2,5 тысячи организаций и более тысячи индивидуальных предпринимателей орловского региона воспользовались функцией личного кабинета налогоплательщика и добавили в друзья контрагентов, – уточнили в пресс-службе Управления ФНС России по Орловской области. – Таким образом, представители бизнеса получили доступ к экономическим показателям выбранного партнера и смогли оценить его благонадежность».

Отмечают в ведомстве и то, что в целом популярность и востребованность личных кабинетов растет. В частности, такими кабинетами на сегодняшний день обзавелись уже свыше 8,6 тысячи юридических лиц и более 19,6 тысячи индивидуальных предпринимателей. С их помощью они могут оперативно получать информацию не только о своих показателях риска и финансово-хозяйственной деятельности, но и о друзьях-контрагентах, если последние, конечно, дали на это согласие.

«В сервисе личного кабинета «Как меня видит налоговая» налогоплательщик получает доступ к двум витринам показателей, – добавили в Управлении ФНС. – Первая содержит показатели хозяйственной деятельности самого налогоплательщика и предназначена исключительно для целей самоконтроля. Вторая – витрина с показателями хозяйственной деятельности выбранного налогоплательщиком партнера, действующего или потенциального контрагента, и результатами мероприятий налогового контроля в отношении него».

Для организаций доступна и третья витрина – «Сервис оценки юридических лиц». С его помощью можно провести всестороннюю оценку деятельности компании по критериям финансовой устойчивости, ресурсообеспеченности и наличия положительного опыта в деятельности в соответствии с методикой оценки, утвержденной приказом ФНС.

ИА “Орелград”