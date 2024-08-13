Психологи орловского МЧС работают с беженцами

13.8.2024 | 10:50 Новости, Общество

Жители, покинувшие приграничные районы, нуждаются в помощи.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Психологи ГУ МЧС России по Орловской области принимают участие в размещении и сопровождении вынужденных переселенцев из Курской области.

«Людей застали врасплох, они напуганы и растеряны, – рассказывает психолог МЧС Екатерина Парахина. – Но большинство уверены, что скоро смогут вернуться домой. Сегодня важно сконцентрировать внимание на том, что происходит здесь и сейчас: безопасность, удовлетворение базовых потребностей, простраивая только ближайшую перспективу».

По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, ежедневно в регион прибывает до 300 человек. На 12 августа приехали 1233 курянина, треть из них – дети. На Орловщине открыты почти 40 пунктов временного размещения граждан. Круглосуточно приехавших встречают в гостинице «Русь». Там курян регистрируют, определяют потребности и выбирают место для размещения. Губернатор анонсировал начало работы специального канала «Орловский тыл». Там будут размещать информацию о необходимой гуманитарной помощи. Заявки адресные, чтобы закрывать потребность конкретных людей.

ИА “Орелград”


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