В Орле закрывается пункт приема помощи на Привокзальной

13.8.2024 | 8:51 Новости, Общество

Об этом сообщила председатель регионального «РДФ».

Фото: Ирина Пашкова

Ирина Пашкова написала 13 августа в соцсетях , что Орловское региональное отделение «Российский детский Фонд» прекращает прием гуманитарной помощи на пункте, расположенном по адресу: г. Орёл, Привокзальная, 8 (бывший ДК «Железнодорожников»). Она поблагодарила всех за поддержку и помощь в сложной ситуации.

Накануне губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе прямого эфира сообщил, что работу по гуманитарной помощи попытаются перестроить: сделает ее более адресной. Например, должен заработать телеграм-канал, в котором, без указания ПВР, будут публиковать потребности конкретных людей. Беженцам из Курской области нужно многое, но в обилии принесённых вещей иногда не находят именно потребности. В канале будут публиковаться запросы и орловцы смогут помочь конкретными вещами.

ИА “Орелград”


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