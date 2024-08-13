Уведомления от налоговиков получит каждый?

В Орловской области граждан будут направлены налоговые уведомления.

Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Федеральной налоговой службы. По подсчетам ведомства, всего в этом году налоговики региона направят физическим лицам 693,4 тысячи уведомлений об уплате имущественных налогов, исполнить которые следует не позднее 2 декабря 2024 года.

Между тем, по данным правительства региона, численность населения Орловской области по состоянию на 1 января 2024 года составляла 692,5 тысячи человек. По данному показателю регион занимал только 63-е место в России. Просто сопоставление цифр указывает на то, что число уведомлений почти на 1000 превышает число жителей, включая младенцев и детей.

«Налоговая служба региона уже провела работу по начислению физическим лицам имущественных налогов за 2023 год, общая сумма которых составила почти 1,6 миллиона рублей, что на 6,3 процента превышает аналогичные начисления за 2022 год, – сообщает пресс-служба УФНС. – Налоговое уведомление может быть направлено по почте заказным письмом, передано в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика или портал госуслуг, получено лично в налоговом органе или через МФЦ на основании заявления о выдаче налогового уведомления».

Тем временем, налоговики продолжают консультировать орловцев по порядку и срокам уплаты налогов в выездных мобильных офисах. С начала года выездные мобильные офисы налоговой службы посетили уже более 350 жителей региона. Как пояснили в УФНС, очередной такой офис на днях работал в одном из банков. Посетителям банка налоговики рассказали о том, что для учета начисленных и уплаченных налогов и взносов сейчас используется Единый налоговый счет (ЕНС). Пополнить его можно с помощью Единого налогового платежа до срока уплаты налогов. В дальнейшем поступившая сумма автоматически распределяется между обязательствами налогоплательщика.

«Пользователям личного кабинета на портале госуслуг налоговики рекомендовали подать согласие на получение налоговых уведомлений для уплаты имущественных налогов и НДФЛ, а также требований об уплате налогов в электронном виде. Подключив налоговые уведомления на портале госуслуг, пользователь узнает о начислениях заранее и сможет своевременно оплатить налоги онлайн», – добавили в Управлении ФНС.

ИА “Орелград”