В горпарке Орла пояснили, зачем сняли забор

«Никто не украл, не присвоил, не сдал на металлолом».

Руководство парка решило выступить с пояснениями из-за множащихся слухов и «откровенно недостоверной информации». Забор вдоль улицы Максима Горького демонтировали на минувшей неделе. На эти работы обратили внимание жители, соцсети, СМИ.

В группе Городской Парк Культуры и Отдыха поясняют, что работы проводились за счет средств учреждения.

«Причина тоже проста: внешний вид забора, давайте откровенно, оставлял желать много лучшего. Ручная чистка, даже проводившаяся дважды в год, результата не приносила. Согласно заключению специалистов, это невозможно сделать вручную. Именно поэтому и было принято решение демонтировать забор с тем, чтобы определить, можно ли снять с него лакокрасочный слой и в какую сумму это обойдется парку».

Парк ожидает ценовых предложений от потенциальных подрядчиков. Тогда появится определенность в сроках.

«Забор в целости и сохранности», – заверяет ГПКиО.

Напомним, ранее в адрес начальника управления по госохране объектов культурного наследия Ивана Алтухова и руководства регионального отделения ВООПИК направлено обращение с просьбой разобраться в ситуации.

В городском парке планировали полностью заменить ограждение. Оно было предусмотрено в очередном этапе реконструкции, однако объект не набрал нужного количества голосов в рейтинговом отборе. В комментариях к фото оставшегося без забора парка орловцы пишут, что зеленая зона сольется с улицей. Есть опасения, что будут протоптаны новые тропинки.

ИА “Орелград”