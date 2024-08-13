В Орловской области создана объединенная пресс-служба судов

Ее возглавила Дина Ягупова.

Постановление совета судей региона принято в конце июля. Пресс-служба объединит облсуд, арбитраж, мировых судей, профильные коллегии и управления. Это позволит в режиме «одного окна» получать необходимую информацию по делам, а также оперативный комментарий, разъясняющий мотивы принятия того или иного судебного решения, сообщили в пресс-службе.

Дина Ягупова имеет два высших образования по специальностям «журналистика» и «юриспруденция». Обладатель ведомственных наград, а также является призером и победителем различных творческих конкурсов.

Отметим, аналогичные объединенные пресс-службы есть в Алтайском крае, Смоленской, Псковской, Вологодской областях и других регионах.

ИА “Орелград”