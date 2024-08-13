В орловских ПВРах разместили 800 курян

Более 600 беженцев из Курской области нашли себе другое жилье.

Данные на 13 августа озвучили в ходе заседания оперативного штаба.

«На данный момент на территории региона зарегистрировано пребывание 1 433 человек. Почти 800 жителей соседней области размещены в пунктах временного размещения, остальные граждане размещены в ином жилье», – цитирует губернатора Орловской области Андрея Клычкова пресс-служба.

Заместитель главы региона Владимир Ивановский уточнил в соцсетях, что создано 39 ПВР, из которых шесть областных и 33 муниципальных. Власти рассматривают возможность увеличения вместительности пунктов, поскольку эвакуация людей из небезопасной местности продолжается. Также рассматриваются варианты открытия новых. Ежедневно в регион приезжают до 300 беженцев, сообщал ранее губернатор.

Чиновники обращаются к орловцам: кто сможет предоставить собственное жилье бесплатно или за умеренную цену, могут связаться с администрациями городов и районов. У многих в соцсетях размещены конкретные телефоны для решения «квартирного вопроса». Также пример подают бизнесмены и политики. Семью с детьми приняла хозяйка ресторанного комплекса в Салтыках Наталья Сиротинина. Курян разместил в своем доме депутат облсовета Сергей Потемкин. К хозяйке отеля «Болховская старина» Елене Борисовой скоро заедут десятки курян. Руководитель дружины «Бригада Катукова» Денис Орлов сообщил, что выделит комнату в квартире для вынужденных переселенцев.

ИА “Орелград”