Более 600 пенсионеров получили бесплатную помощь юристов

Озвучены масштабы помощи людям старшего поколения в Орловской области.

Орловское региональное отделение Ассоциации юристов России подвело предварительные итоги собственного проекта «Правовая защита старшего поколения». Сообщается, что он находится в середине своего пути. На протяжении первой половины текущего года члены ассоциации активно работали по данному проекту: выезжали в различные районы Орловской области и дома-интернаты для оказания бесплатной юридической помощи, вели приемы в городе Орле, разъясняли правовые нормы, консультировали обратившихся граждан, составляли правовые документы и даже представляли интересы граждан в судах.

По данным организации, всего в текущем году за бесплатной юридической консультацией за период реализации проекта, а стартовал он 1 февраля, обратился 601 человек. Из них 414 граждан пришли на личный прием, 187 человек обратились и получили консультацию по телефону. За отчетный период времени «бесплатными юристами» было составлено 63 правовых документа. Что касается структуры обращения граждан, то наиболее часто орловцев волнуют аспекты пенсионного законодательства.

Согласно статистике личных приемов, в 89 случаях они задавали вопросы о пенсионном обеспечении. На втором месте оказались жилищные вопросы – 69 обращений, далее следуют вопросы наследования – 37 обращений, вопросы, связанные с земельными спорами – 36 обращений, имущественные вопросы – 24 обращения, вопросы банкротства и кредитования – 12 обращений.

Еще 12 человек волновали вопросы оказания медицинской помощи. В ассоциации добавили, что в этом году 15 человек получили помощь в виде судебного представительства. Состоявшиеся по делам судебные решения были вынесены в пользу и с учетом интересов обратившихся граждан.

«Если вы тоже являетесь пенсионером или предпенсионером и нуждаетесь в бесплатной юридической помощи, записывайтесь к нам на прием по телефону 8-800-444-4284 и задавайте свои вопросы юристу», – призвали в организации.

ИА “Орелград”