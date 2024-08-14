Для орловских школьников запускают конкурс по праву

Он будет носить имя известно советского и российского политического деятеля Вячеслава Соколова.

Как сообщил уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский, городской конкурс юношеских творческих работ по праву имени В.К. Соколова будет ежегодным. Он направлен на правовое просвещение несовершеннолетних, воспитание правовой культуры и грамотности подрастающего поколения, формирование личностных качеств, необходимых для профессионального самоопределения и становления. Положение о конкурсе было разработано уполномоченным совместно с Институтом развития образования и управлением образования, спорта и физической культуры администрации города Орла.

Организаторы поставили задачу повысить заинтересованность орловских школьников в изучении российского права и международных стандартов прав ребенка, распространить и углубить знания о праве через сферу образования, раскрыть творческий потенциал школьников через актуализацию темы защиты прав ребенка, а также содействовать совершенствованию работы с учениками во внеурочное время. Конкурс проводится в рамках регионального проекта «Твои права и обязанности».

Он пройдет в три этапа. Первый стартует в сентябре и продлится по октябрь, он предусматривает подачу заявок и предварительную оценку их конкурсной комиссией. Второй этап – защита и презентация заявок, отобранных конкурсной комиссией. Он пройдет в формате школьной научно-практической конференции в режиме онлайн до 10 ноября. Награждение победителей состоится на третьем этапе, не позднее 20 ноября. Участниками конкурса могут стать обучающиеся образовательных организаций города двух возрастных групп: 8-9-х классов, 10-11-х классов. Победители и лауреаты вместе со своими педагогами и наставниками будут награждены грамотами, благодарственными письмами и ценными призами.

«Сегодня в нашем государстве особое внимание уделяется институту наставничества, – говорит Константин Домогатский. – Я помню, как в юном возрасте, в 90-е годы, придя в комсомольскую организацию, моим с товарищами наставником был выдающийся советский и российский политический деятель, законодатель, секретарь горкома и депутат Государственной Думы второго созыва Вячеслав Соколов, чье имя внесено в Книгу почета города Орла. Сегодня Вячеславу Константиновичу исполнилось бы 83 года. Это был по настоящему человек большой чести и души. Он всегда стремился помочь людям, а нам, молодому поколению, подсказать правильное решение, научить думать и действовать в интересах простого человека, защищать его права и свободы».

ИА “Орелград”