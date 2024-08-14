Во Мценске дали старт приватизации МУП «Торговый комплекс»

Условия приватизации согласовали и утвердили власти райцентра.

Глава города Мценска Николай Кочетаев распорядился приватизировать муниципальное унитарное предприятие «Торговый комплекс». Предприятие будет преобразовано в общество с ограниченной ответственностью с аналогичным названием. Как уже писал «Орелград», подобный способ приватизации ранее был выбран и в отношении МУП «Мценскфармация». Уставный капитал ООО «Торговый комплекс» составит 446 203,99 рубля. Вся эта доля будет принадлежать единственному учредителю, в роли которого выступит муниципальное образование город Мценск.

Обременения и ограничения на имущество, включенное в состав подлежащего приватизации имущественного комплекса МУП «Торговый комплекс», отсутствуют. Часть имущества, остаточная стоимость которого равна или близка к нулю, в сделку по приватизации не войдет. Например, в список имущества МУПа, не подлежащего приватизации, включена железобетонная изгородь. Ее балансовая стоимость составляет 353 тысячи рублей, но остаточная стоимость – 0 рублей.

Процедура приватизации запущена с момента издания постановления администрации города. О начале процедуры реорганизации муниципального унитарного предприятия в форме преобразования будет уведомлена налоговая служба. Не позднее тридцати дней с момента вступления в силу постановления мэрии в письменной форме об этом будут уведомлены все известные кредиторы «Торгового комплекса». О преобразовании в соответствии с действующим законодательством будут предупреждены и работники муниципального унитарного предприятия.

В ближайшее время будут подготовлены документы для государственной регистрации ООО «Торговый комплекс» в Федеральной налоговой службе России, будет подписан передаточный акт подлежащего приватизации имущественного комплекса. До первого собрания участников ООО «Торговый комплекс» его директором назначен Сергей Блинцов, директор МУП «Торговый комплекс». Управление по муниципальному имуществу города Мценска выступит единственным учредителем ООО «Торговый комплекс» от имени муниципального образования город Мценск. Ему же поручено разработать и утвердить устав новой организации и внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Мценска.

ИА “Орелград”