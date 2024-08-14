Кошки-мышки: не нашлось желающих отвечать за ФОК в Орле

Член правительства региона смог только извиниться.

На заседании комитета по градостроительной деятельности 14 августа заявленный докладчик из «Орелгосзаказчика» отказался отвечать на вопросы о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса на Матвеева.

«Извините, не корректная ситуация», – прокомментировал член правительства Орловской области Алексей Субботин.

Насладившись игрой в «кошки-мышки», с докладом выступил председатель комитета Виталий Рыбаков. Смета объекта была 220 миллионов рублей.

«Аванс выплачен 106 миллионов. При выезде на объект я, как строитель, предварительно оценил (надо еще перепроверить): там не соответствует сумма перечисленных авансов, тому, что на площадке лежит. Рабочих нет. Материал максимум на 15 миллионов. Единственное – хороший забор. На сегодняшний день неизвестно, что была заявка сделать удорожание объекта по каким-то причинам и предлогам еще на 170 миллионов».

При этом субподрядчику не платят зарплату. Один из рабочих выступил на комитете и заявил, что не ведется строительство, а люди участвовали в «цирке на камеру». У генподрядчика «АС Монтаж» заблокированы счета.

«Работы не ведутся», – признал Алексей Субботин.

Он же сообщил, что подрядчик едва не ушел в банкротство. А рабочим он рекомендовал обратиться в инспекцию труда.

Объект должны были сдать в ноябре. Виталий Рыбаков предположил, что все закончится уголовным делом.

ИА «Орелград»