На Овсянниковскую школу уже не хватает денег

Строительство не началось и даже нет проекта.

О проектируемом объекте рассказал на заседании профильного комитета облсовета 14 августа заместитель главы Орловского округа Сергей Шебанов.

Доведены лимиты на 3 года в размере 1,015 млрд рублей. Чиновники ждут коммерческих предложений на строительство и проектирование. Пока есть одно от белорусской компании из Курска. Готовы взяться за работы за 1,4 млрд рублей.

«Даже для объявления аукциона необходимо хотя бы еще минимум два коммерческих предложения. Мы ждем», – сказал Сергей Шебанов.

Председатель комитета Виталий Рыбаков предположил, что если исполнительная власть хочет в рамках нацпроекта построить социальный объект, должна подготовить документацию, проект с экспертизой, заявить на аукционе реальную цену.

«Это будет стоить миллиард пятьсот! Вот тогда конкурс, дают все документы подрядчику и с завтрашнего дня с разрешением на строительство идет процесс. Вот так я считаю правильно».

В настоящий момент есть иная практика, посетовал Виталий Рыбаков. По его мнению, школы в Жилина, в Орле на Родзевича-Белевича не будут сданы и в 2025 году. Выплачены крупные авансы, работы не ведутся. Итоговая цена, по мнению депутата, будет не миллиард, а три.

ИА «Орелград»