Орлу попросили «интеллектуально помочь»

14.8.2024 | 15:08 ЖКХ, Новости

После ремонта дороги превращаются в водоемы.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

На проблему во время заседания профильного комитета облсовета обратил внимание депутат Виталий Рыбаков.

«Серьезно надо помочь интеллектуально и профессионально Орлу, – отметил политик, обращаясь к члену правительства Орловской области Алексею Субботину. – Дело в том, что по улице Покровской до ремонта «Газ Ресурса» такого не было пруда, где даже утки завелись. Сейчас я пишу в администрацию, заместитель мэра отвечает, что они разрабатывают водоотвод. Это значит, тут новый асфальт будут ломать. А кто будет за это отвечать, за народные деньги?»

Аналогичные проблемы на улице Городской. По словам Рыбакова, после дождя вода стоит три дня. Это приведет в итоге к разрушению основания и покрытия, предупредил депутат. По его данным, чиновники намерены принять работы и оплатить, а недостатки устранить «по гарантийному письму». При этом подрядчик с уставным капиталом в 10 тысяч рублей может исчезнуть, предположил Виталий Рыбаков.

По словам начальника управления строительства администрации Орла Никиты Митяева, на Покровской вопрос решат проколом под Совесткой улицей. Стоки уведут в существующую ливневую канализацию.  По Городской ответ схож.

«Работы осметим и будем устранять. Технические решения есть», – заявил Митряев.

Почему сразу не предусмотрели отвод воды, чиновник не ответил.

ИА «Орелград»


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