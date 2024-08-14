В Орле двух подрядчиков оштрафовали на 20 млн рублей

Наказание настигло директора ООО «МонолитСтрой» и юрлицо ООО «Беллона».

О результатах рассмотрения материалов Контрольно-счетной палаты на заседании профильного комитета 14 августа рассказал заместитель председателя КСП Михаил Верижников. В настоящее время директор ООО «Монолитстрой» мировым судьей оштрафован на сумму 2 миллиона 690 тысяч рублей.

«Такие вот очень хорошие штрафы они накладывают», – порадовался Верижников.

(Монолитстрой втрой год не может завершить строительство улицы Орловских партизан. Прим. Ред).

Юридическое лицо ООО «Беллона», которое строило очистные сооружения на Веселой в Орле, привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 18 миллионов 800 тысяч рублей.

Если с директора взыскать штраф реально, то с юрлицом могут возникнуть проблемы, отметил председатель комитета по градостроительству Виталий Рыбаков. Михаил Верижников подтвердил, что на строительстве очистных сооружений подрядчика не видели с весны.

«Значит, подтверждается мое опасение, что не будет ни штрафа, ни самой «Белуны», и учредителей мы не найдем», – сказал Рыбаков.

Он отметил, что это общая тенденция. Если за подрядчиком не смотреть в деталях (за графиком, нормативами строительства), все заканчивается уголовными делами.

«Это маленькие пунктики формируют целую проблему, с которой мы потом не справимся. А деньги бюджетные уйдут безвозвратно. Решение есть суда, а взыскивать не с кого. Поэтому, на мой взгляд, сегодня в Орловской области складывается ситуация искусственная. Это и по мостам, и по всем другим объектам национального проекта, и демография, и здравоохранение, и так далее. Денег нет, взыскать не с кого», – резюмировал Рыбаков.

ИА «Орелград»