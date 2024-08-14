Орловцев призвали отказаться от свободного выгула собак

В противном случае собаку могут отловить прямо на улице.



Власти Орловского муниципального округа обратились с призывом к местным жителям. Граждан убедительно просят исключить в период с 19 по 25 августа свободный выгул домашних животных без сопровождения. Дело в том, что в указанное время на территориях Большекуликовского, Пахомовского, Платоновского, Образцовского, Неполодского и Знаменского территориальных управлений ООО «Милена» будет проводить мероприятия по отлову безнадзорных животных без владельцев.

«Собака в свободном выгуле является угрозой для жизни и здоровья детей и жителей муниципального образования, – предупреждает администрация Орловского муниципального округа. – Заявки на отлов животных без владельцев можно оставлять в соответствующем территориальном управлении или высылать в управление сельского хозяйства и муниципального контроля с указанием характеристики животного без владельца: окраса, размера, в случае возможности определения – особых примет, пола, породы и его местонахождение».

Также надо указывает свои контактные данные: фамилию, имя и отчество, контактный номер телефона, адрес электронной почты, адрес регистрации или места жительства. При необходимости – информацию о том, что поведение животных без владельцев представляет опасность для жизни и здоровья граждан. Можно прикрепить фотографии или видео.

Напомним, что в Орловской области действуют строгие правила, касающиеся выгула животных. Они были утверждены постановлением правительства региона в феврале 2024 года. Согласно им, владельцы обязаны не допускать самостоятельного выхода домашнего животного за пределы места его содержания. Не допускается собак в общественных местах без поводка, а собак, имеющих высоту в холке более 40 сантиметров, – без поводка и без намордника.

Также в регионе запрещен выгул потенциально опасных собак, собак, высота в холке которых составляет более 40 сантиметров, детьми, не достигшими возраста 14 лет. Свободный выгул собак на территориях населенных пунктов допускается исключительно в местах, определенных решением местных властей. При этом домашнее животное должно постоянно находиться под контролем владельца, который «обязан обеспечить безопасность граждан, других животных и сохранность имущества».

Запрещается выгул собак гражданами, находящимися в состоянии наркотического, алкогольного или иного токсического опьянения, а также лицами, признанными недееспособными. Не допускается натравливание животного на человека или иное животное. Оставлять собак в местах и на территориях общего пользования можно не более чем на 30 минут, на привязи, с обеспечением владельцем животного безопасности для других людей и животных.

Ранее в ходе прямой линии губернатором Орловской области Андрей Клычков рассказал, что с начала 2023 года администрации районов заключают договоры с организациями, которые отлавливают бродячих собак, содержат их в течение 40 дней, стерилизуют, вакцинируют и возвращают обратно. Данную работу проводят три организации из Белгородской, Курской и Липецкой областей. Контролируют ее местные администрации.

«На эти цели за два года из регионального бюджета направлено более 22 миллионов рублей. В прошлом году отловили 999 животных, за истекший период этого года – почти 800», – сообщил губернатор. Всего в регионе, по данным областных властей, насчитывает около 2,5 тысячи безнадзорных животных.

ИА «Орелград»