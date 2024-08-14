В Орле проводили группу добровольцев

Бойцы пройдут обучение и пополнят ряды вооруженных сил.

Торжественная церемония прошла у здания администрации Советского района. Там расположен областной пункт отбора на военную службу по контракту. Бойцов провожали ветераны, представители общественных организаций и чиновники.

Член реготделения ВОО «Боевое братство» Алексей Емельянов отметил, что на защиту Родины становятся настоящие мужчины, когда приходит беда.

«Вы уже герои, раз сделали этот выбор, этот шаг», – цитирует Емельянова Портал Орловской области.

Впереди у добровольцев подготовка на учебных полигонах. “Опытные инструкторы отработают с ними различные аспекты современного боя, познакомят с новыми системами оружия и военной техники, сообщают власти”. Также отмечается, что каждый получит федеральную и региональную единовременные выплаты по 400 тысяч рублей.

Во время прямого эфира в соцсетях 12 августа губернатор Орловской области Андрей Клычков отмечал, что сегодня пошло большее количество заявлений на контрактную службу.

«Потому что враг за углом у нас с вами, условно говоря, уже в Курской области. По Белгородской области бьют, по жилым массивам. И мужчины, кто готовы с оружием в руках защищать нашу область, нашу страну, прошу поддержать призыв президента и защищать Родину», – сказал Андрей Клычков.

Региональный пункт отбора на контрактную службу: г. Орел, ул. Октябрьская, д. 30 8 (4862) 54-03-86.

ИА “Орелград”