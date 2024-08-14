Прокуратура оспорила досрочное освобождение нестабильного осужденного

Нарушения выявлены в ходе надзора за соблюдением законов в исправительных учреждениях Орловской области.

Отменено постановление Кромского районного суда об удовлетворении ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении. Мужчина в 2000 году был признан виновным в семи эпизодах присвоения. Полученный в качестве наказания срок отбывал в ФКУ КП-3 УФСИН России по Орловской области (Шахово). Отбыв часть наказания, попросился на свободу и получил поддержку.

Однако, оценивая законность УДО, прокуратура выяснила, что поведение осужденного не было стабильным, несколько раз к нему применялись меры взыскания в виде выговоров, сообщили в пресс-службе ведомства. Также, имея работу, мужчина не погашал назначенный ему штраф. Решение районного суда об УДО было обжаловано. Орловский областной суд согласился с доводами надзорного органа. Мужчина продолжит отбывать наказание.

ИА “Орелград”