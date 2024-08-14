В орловских вузах активизируют довоенную подготовку

Студенты должны получить хотя бы минимальные навыки, считают власти.

Соглашение заключено 13 августа между правительством региона, Минобороны и руководством вузов, сообщает Портал Орловской области.

«По сути, речь идет об организации довоенной подготовки на базе учебных заведений, что сегодня представляет особое значение. Наши студенты должны иметь возможности получить минимальные навыки военной подготовки, уже обучаясь в вузах», – цитирует пресс-служба губернатора Андрея Клычкова.

Глава региона подчеркнул, что непростое время требует согласованных решений и подготовки «мобилизационного людского ресурса». Служить этому будет обмен передовым опытом. ОГУ им. И.С. Тургенева уже реализовывал подобные программы, отметила исполняющая обязанности ректора Галина Зомитева. Директор Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС при Президенте РФ Павел Меркулов рассказал о работе военно-учебного центра.

Председатель Орловской региональной общественной организации «Совет солдатских матерей» Валентина Старовойтова в одном из интервью отмечала, что служба для парней в первое время кажется очень тяжелой из-за недостаточной физической подготовки. А современная ситуация требует от срочников быть готовыми к еще большим вызовам. Ребята, подлежащие призыву на срочную военную службу, не направляются на территории ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей. А служить в приграничных с зоной СВО областях, например Белгородской и Курской, они могут, пояснял военный комиссар Орловской области Ренат Сибгатуллин.

ИА “Орелград”