В Орловской области учились ликвидировать последствия атак на подстанции

Отработаны практические действия и взаимодействие организаций.

Учения прошли накануне, 13 августа, сообщил заместитель губернатора Орловской области Владимир Ивановский. В отработке приняли участие члены штаба по обеспечению безопасности электроснабжения, представители электроснабжающих организаций и силовых структур. По легенде учений, был произведен удар с применением беспилотных летательных аппаратов на подстанции ПС 220 кВ. Участники мероприятия отработали информирование, осмотр территории поражения, тушение возгорания, перевод потребителей на резервные центры питания, выполнение восстановительных работ.

«По результатам проведенного учения определенны направления дальнейшего совершенствования системы мер по противодействию террористических посягательств», – написал Владимир Ивановский в соцсетях.

Отметим, начальник управления по делам ГО и ЧС и пожарной безопасности Орловской области Александр Костин в интервью журналистам сообщил, что в нашем регионе целями атак беспилотников чаще всего становятся объекты энергетики. Руководителей и работников профильных организаций оповещают о возможных угрозах по телефонам и сообщениями. Если средства ПО видят летящие ракеты, тогда запустят общее информирование с помощью сирен, пояснил Костин.

Напомним, в начале мая после атаки БЛПА электроснабжение было частично нарушено в Свердловском и Глазуновском районах.

ИА “Орелград”