Чиновники снова не смогли продать детский дом под Орлом

Потенциальных покупателей, возможно, отпугивает цена лота.

Конкурсная комиссия подвела итоги электронного аукциона, который был объявлен в соответствии с распоряжением правительства Орловской области. Оператором торгов выступал «Российский аукционный дом» из Санкт-Петербурга. Напомним, с этой организацией правительство региона заключило договор на продажу государственного имущества в рамках программы приватизации. В данном случае речь идет о продаже детского дома в поселке Колпна, который власти безуспешно пытаются приватизировать на протяжении уже нескольких лет.

Это был аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества. На торги был выставлен один лот, включающий в себя несколько объектов. Объект №1 представляет собой нежилое здание теперь уже бывшего детского дома, общая площадь которого составляет 1113,1 квадратных метра. Он расположен в поселке городского типа Колпна на улице Чкалова. Здание находится в собственности Орловской области, о чем сделана запись в Едином государственном реестре недвижимости. Ограничений и обременений на него не зарегистрировано.

Объект №2 – это земельный участок под детским домом, общей площадью 2719 квадратных метров. Его категория – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земельные участки образовательных учреждений. Земля также находится в собственности Орловской области. Объект №3 – так называемое иное имущество, а именно зеркало размером 2,55х1,6 метра. Начальная цена всего лота составляла 3,489 миллиона рублей.

Из них начальная цена здания детского дома была установлена в размере 2,716 миллиона рублей, земельного участка – в размере 768,93 тысячи рублей. Зеркало шло в комплекте за 4440 рублей. Как следует из решения конкурсной комиссии, аукцион был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем. Шаг аукциона, кстати, составлял 174 478 рублей. Отметим, что только в 2023 году детский дом в Колпне пытались продать трижды: в августе, октябре и декабре. Но каждый раз торги признавали несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ИА “Орелград”