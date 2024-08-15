К ремонту орловских школ подрядчика допустили неправомерно?

Антимонопольное разбирательство на сотни миллионов рублей набирает обороты.

Орловское УФАС России определилось с датой рассмотрения двух дел, ответчиками по которым выступает муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла». 17 сентября будут рассмотрены дела о возможном нарушении законодательства при отборе подрядчика для капитального ремонта гимназии №39 имени Фридриха Шиллера и лицея №32 имени И.М. Воробьева. Оба учреждения находятся в Орле. В первом случае начальная максимальная цена контракта составляла 225,4 миллиона рублей, во втором – 239,4 миллиона рублей.

Закупка осуществлялась в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» национального проекта «Образование». На торги по гимназии №39 было подано четыре заявки. Они были признаны соответствующими и допущены к участию в конкурсе. На торги по лицею№32 было подано шесть заявок, четыре из которых были отклонены заказчиков. В обоих случаях победителем признали компанию «Стройкомплект», предложившую наименьшую цену контракта.

Как уже рассказывал «Орелград», УФАС издало два приказа о возбуждении антимонопольных дел, усмотрев признаки нарушения законодательства в действиях заказчика. Жалобу подало ООО «Управление капитального строительства». Причем подало ее в Управление Федерального казначейства по Орловской области, которое перенаправило обращение в антимонопольную службу. Специально созданная комиссия уже изучила имеющиеся материалы. Установлено, что к подрядчикам был предъявлен ряд требований. Например, в соответствии с правительственной методикой соискатель должен был «предоставить строительный опыт генерального подряда», то есть доказать, что он уже проводил крупные работы по капитальному ремонту или строительству, выполнив контракт без нарушений.

В случае с указанными закупками, как выяснили антимонопольщики, победитель торгов действительно приложил к заявке доказательства своего опыта. Однако на данный момент установлено, что это был опыт не генерального подряда, а субподряда, что с точки зрения закона далеко не одно и то же. По мнению жалобщика, например, это означает, что требуемый опыт отсутствует, следовательно, комиссия заказчика неправомерно допустила заявки «Стройкомплекта» к участию в аукционах и признала его победителем.

«Представленные победителем закупки в составе заявки документы (договора субподряда) не свидетельствуют о наличии у него опыта выполнения работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства…, поскольку выполнявший в качестве субподрядчика отдельные этапы или виды работ не может быть признан имеющим опыт по капитальному ремонту самого объекта в целом, в частности, опыт по сдаче и вводу в эксплуатацию объекта, а также исполнению гарантийных обязательств, – говорится в материалах антимонопольных дел. – Таким образом, победитель закупки не представил опыт выполнения работ по позиции 10 приложения к постановлению правительства № 2571».

Впрочем, у ответчика есть возможность доказать, что нарушений закона не было. УФАС запросило у МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» соответствующие письменные пояснения, которые необходимо представить до 30 августа.

ИА «Орелград»