Фермер-иностранец стал фигурантом двух уголовных дел

К рассмотрению конфликта в орловском селе подключились глава СКР и прокуратура.

Также видеообращение жителей села Березовка Покровского района и публикации в СМИ прокомментировали в региональном УМВД. По ряду фактов проведены и проводятся проверки, а также приняты процессуальные решения, сообщили в полиции. В отношении гражданина 1963 года рождения ОМВД России по Покровскому району возбуждено уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Также на рассмотрении находятся встречные заявления от указанного гражданина.

Кроме того, полицейские выявили четырех иностранцев, прибывших в регион в нарушении действующего миграционного законодательства. Протоколы составлены по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ и ч. 2 ст. 18.8.

Скандал разгорелся в начале недели. В местном ДК собрались полсотни орловцев, которые недовольны поведением фермера-иностранца. По их словам, его животные гуляют бесконтрольно, в том числе по местам памяти о героях Великой Отечественной войны. Также жители говорят, что сосед использует бесплатный труд незаконных мигрантов. Он оскорбляет русских, стреляет в пределах населенного пункта. Последней каплей, по их словам, стал поджог чужого комбайна. При этом мужчина угрожал рабочим, которые пытались тушить технику, оружием.

ИА “Орелград”