Горячая вода будет возвращаться в дома поэтапно

«Квадра» завершила второй этап гидравлических испытаний теплосетей в Орле.

В пресс-службе компании сообщили, что из выявленных 65 повреждений устранили большую часть. Однако еще требуется время на ремонт оставшихся.

«Поэтому подключение домов к горячей воде будет производиться поэтапно», – сообщает филиал АО ” Квадра” – “Орловская генерация”.

Также следует помнить, что ресурс не подается мгновенно. Теплоноситель поступил в магистральные и квартальные сети. Наладку параметров горячей воды в коммуникациях дома проводит управляющая компания. В первую очередь при проблемах со снабжением нужно обратиться в УК, советуют в «Квадре».

ИА “Орелград”