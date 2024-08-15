Горячая вода будет возвращаться в дома поэтапно

15.8.2024 | 12:16 ЖКХ, Новости

«Квадра» завершила второй этап гидравлических испытаний теплосетей в Орле.

Фото: филиал АО ” Квадра” – “Орловская генерация”

В пресс-службе компании сообщили, что из выявленных 65 повреждений устранили большую часть. Однако еще требуется время на ремонт оставшихся.

«Поэтому подключение домов к горячей воде будет производиться  поэтапно», – сообщает филиал АО ” Квадра” – “Орловская генерация”.

Также следует помнить, что ресурс не подается мгновенно. Теплоноситель поступил в магистральные  и квартальные сети. Наладку параметров горячей воды в коммуникациях дома проводит управляющая компания. В первую очередь при проблемах со снабжением нужно обратиться в УК, советуют в «Квадре».

ИА “Орелград”


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