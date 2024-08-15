Орловская прокуратура проверит очередь в онкодиспансер

15 августа у учреждения собрались десятки пациентов.

Фотографии и видео, сделанные очевидцами, появились в соцсетях и СМИ.

«По поручению прокурора Орловской области прокуратура проводит проверку соблюдения в учреждении здравоохранения законодательства, регламентирующего порядок оказания медицинской помощи», – сообщили в пресс-службе ведомства.

В департаменте здравоохранения уже пояснили, что из отпуска вышли специалисты узких специальностей, что привлекло большое количество посетителей. Также рекомендовали записываться на прием в онкодиспансер по телефону или через специалистов поликлиник, к которым прикреплены.

К этим комментариям последовали новые возгласы негодования.

«50 человек ??? Кто-то ошибся с нолями !!! И ещё не факт, что можно записаться на сентябрь, а насчёт записи по телефону, это просто издевательство…»

«Мне вообще очень нравится, когда появляется реальное доказательство состояния мусорок, очередей, плитки и прочего безобразия в регионе, а тебе отвечают, что это ты дурак и душнила, а на самом деле все просто замечательно и вот вам номер телефона. Автору от души желаю никогда больше не попадать в больницы и поликлиники».

ИА “Орелград”