Орловцам начислили 1,6 миллиарда рублей налогов на имущество

Расплатиться с государством надо до 2 декабря 2024 года.

Управления Федеральной налоговой службы России по Орловской области озвучило итоги работы по начислению физическим лицам имущественных налогов за 2023 год. Сообщается, что простым гражданам в целом начислено без малого 1,6 миллиарда рублей указанных налогов, или на 6,3 процента больше, чем было начислено орловцам за 2022 год. В ведомстве также подсчитали, что налог на имущество в этом году предстоит заплатить 265,7 тыс. человек, земельный налог начислен 232,9 тыс. орловцев, транспортный налог должны заплатить 194,8 тыс. жителей региона.

«Налоговое уведомление может быть направлено по почте заказным письмом, передано в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика или портал госуслуг, получено лично в налоговом органе или через МФЦ на основании заявления о выдаче налогового уведомления, – напоминают в Управлении ФНС по Орловской области. – Обращаем внимание, что уведомление не направляется, если сумма налога составляет менее 300 рублей, или если физическое лицо полностью освобождено от уплаты налога в связи со льготой».

Всего в этом году налоговики региона направят физическим лицам 693,4 тысячи уведомлений об уплате имущественных налогов. Оплатить начисленные налоги необходимо не позднее 2 декабря 2024 года, в противном случае могут применяться штрафные санкции, включая начисление пеней. Ранее сообщалось, что с начала 2024 года совокупная налоговая задолженность в Орловской области снизилась на 1,4 миллиарда рублей, или на 24,6 процента, и составила около 4,4 миллиарда рублей. Кроме того, зафиксировано снижение задолженности на сумму порядка 982 миллиона рублей, или на 18,3 процента в сравнении с суммой долга на 1 июля 2023 года. Снижения недоимки удается добиться за счет эффективной работы налоговых органов региона по урегулированию задолженности.

ИА “Орелград”