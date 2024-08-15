На Орловщине выросло число административных правонарушений

Тревожную тенденцию подметили в Орловском областном суде.



В первом полугодии 2024 года в районные суды Орловской области по первой инстанции поступило 1017 дел об административных правонарушениях, что на 29 процентов выше показателя первого полугодия 2023 года, когда поступило 789 дел. Впрочем, рекордным выдался 2022 год, когда в районные суда на рассмотрение поступило 5816 дел об административных правонарушениях. Текущий показатель в 5,7 раза ниже показателя первого полугодия 2022 года, но почти на треть превышает прошлогодний уровень.

«Статистические данные свидетельствуют о значительном росте количества дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения) – 51 дело, в 2023 году – 8 дел, – сообщает пресс-служба Орловского облсуда. – По статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил пребывания) – 164 дела, в 2023 году – 102. По статье 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности) – 162 дела, в 2023 году – 5 дел».

По данным Управления МВД России по Орловской области, в первой половине 2024 года сотрудниками органов внутренних дел было выявлено 9487 административных правонарушений, без учета нарушений в сфере безопасности дорожного движения и миграционного законодательства. Так, 2251 протокол был составлен по статье 20.20 КоАП РФ (распитие спиртных напитков в общественном месте), 1055 протоколов – по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения), 695 протоколов – по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

«В целях обеспечения охраны общественного порядка на улицах и в других общественных местах на территории области ежесуточно в системе Единой дислокации выставляются наряды полиции ОВД и вневедомственной охраны Росгвардии. Указанными сотрудниками на постах и маршрутах патрулирования выявлено 160 лиц, находящихся в состоянии сильного алкогольного опьянения», – следует из информации УМВД о состоянии оперативной обстановки в Орловской области по итогам 6 месяцев 2024 года.

ИА «Орелград»