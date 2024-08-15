В Ливенском районе выросли продажи муниципальной земли

На реализации орловских земельных участков заработали.

Администрация Ливенского района утвердила отчет об исполнении бюджета за первое полугодие 2024 года. Из него следует, что доходы за отчетный период времени составили 464,433 миллиона рублей, что на 8,8 процента выше уровня аналогичного периода 2023 года. При этом собственные налоговые и неналоговые доходы составили 181,5 миллиона рублей, или 56,4 процента годового плана. По сравнению с предыдущим годом они увеличились на 49,53 миллиона рублей.

В администрации отмечают, что заметно возросли доходы от продажи земельных участков. По состоянию на 1 июля 2024 года они поступили в сумме 20,73 миллиона рублей, что выше уровня аналогичного периода 2023 года на 15,79 миллиона рублей. По договорам аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, было получено 11,03 миллиона рублей. Но в данном случае отмечен спад к аналогичному периоду прошлого года на 6,5 процента, или на 771,3 тысячи рублей.

Дополнительные поступления принесли и некоторые другие источники пополнения казны. Так, по налогу на доходы физических лиц казна получила 122,63 миллиона рублей, причем прирост показателя по сравнению с прошлым годом составил 40,4 процента. А кассовый план отчетного периода оказался перевыполнен на 27,17 миллиона рублей. Кроме того, на 44,8 процента увеличились поступления от налога, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения. Всего в этом году продажа бизнесу патентов обогатила местную казну на 3,18 миллиона рублей.

Подакцизные товары, производимые на территории Российской Федерации, пополнили казну на 15,39 миллиона рублей. По сравнению с первым полугодием 2023 года доходы увеличились на 4,7 процента. Снижение поступлений по состоянию на 1 июля 2024 года по отношению к аналогичному периоду 2023 года наблюдается по единому сельскохозяйственному налогу, поступлениям государственной пошлины и прочим поступлениям от использования муниципального имущества. Например, плата за жилье по договорам социального найма в этом году составила 674,55 тысячи рублей, что на 6,8 процента меньше, чем было годом ранее.

ИА «Орелград»