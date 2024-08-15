Орловские аграрии преодолели значимый рубеж

Намолочено 2 миллиона тонн зерновых и зернобобовых.

О промежуточных итогах рассказал Портал Орловской области. С полей региона убрали 1,6 млн тонн пшеницы, ячменя – 300 тыс. тонн, гороха – 78 тыс. тонн. Продолжается уборка ржи, тритикале, овса и вики. Сельхозтоваропроизводителям предстоит убрать урожай с площади 333 тысячи гектаров.

Несмотря на заморозки и длительное отсутствие дождей, ожидается общий сбор не меньше минувшего года, анонсировал губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямой линии.

ИА “Орелград”