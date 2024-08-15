Участникам КРТ на «Наугорке» начали выдавать квартиры

15.8.2024 | 14:24 Новости, Строительство

Об этом сообщил председатель комитета по градостроительству Орловского облсовета.

На заседании 14 августа Виталий Рыбаков  выразил признательность председателю заксобрания, комитету, людям с активной гражданской позицией.

«На КРТ на «Наугорке» стали людям давать квартиры. Уже выделено три квартиры семьям, которых ранее подрядчик хотел заткнуть 500 тысячами рублей. Но наш комитет добился того, чтобы к людям повернулись лицом», – отметил депутат.

Рыбаков пообещал держать на контроле вопросы комплексного развития территорий. Также он обратил внимание на странности – мини-КРТ (например на   Черкасской). Планируется заключение соглашения на крошечные участки города. В таких вариантах о комплексности речи не идет, отметил политик.  Заместитель начальника управления градостроительства Наталия Анненкова напомнила, что законодательная норма была принята недавно, в 2022 году.

«Разрабатывали сначала правовой механизм, сейчас вот, как говорится, долго запрягали. Надеемся, что все будет нормально», – сказала Наталия Анненкова.

Действительно, первый пилотный договор на Наугорском шоссе получился довольно скандальным. От выбора малоизвестной компании, до дважды   фальстарта при начале строительства и противостояния с жителями расселяемого дома.

ИА “Орелград”


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