Участникам КРТ на «Наугорке» начали выдавать квартиры

Об этом сообщил председатель комитета по градостроительству Орловского облсовета.

На заседании 14 августа Виталий Рыбаков выразил признательность председателю заксобрания, комитету, людям с активной гражданской позицией.

«На КРТ на «Наугорке» стали людям давать квартиры. Уже выделено три квартиры семьям, которых ранее подрядчик хотел заткнуть 500 тысячами рублей. Но наш комитет добился того, чтобы к людям повернулись лицом», – отметил депутат.

Рыбаков пообещал держать на контроле вопросы комплексного развития территорий. Также он обратил внимание на странности – мини-КРТ (например на Черкасской). Планируется заключение соглашения на крошечные участки города. В таких вариантах о комплексности речи не идет, отметил политик. Заместитель начальника управления градостроительства Наталия Анненкова напомнила, что законодательная норма была принята недавно, в 2022 году.

«Разрабатывали сначала правовой механизм, сейчас вот, как говорится, долго запрягали. Надеемся, что все будет нормально», – сказала Наталия Анненкова.

Действительно, первый пилотный договор на Наугорском шоссе получился довольно скандальным. От выбора малоизвестной компании, до дважды фальстарта при начале строительства и противостояния с жителями расселяемого дома.

ИА “Орелград”