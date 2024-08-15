Орловский бизнес «провернул» 385 миллиардов рублей

Статистики оценили оборот организаций Орловской области.

Как сообщает Орелстат, в январе-июне 2024 года оборот организаций Орловской области сложился в сумме 385,5 миллиарда рублей, что на 19,3 процента больше, в действующих ценах, чем в соответствующем периоде 2023 года. Данные по указанному показателю представляют собой совокупность организаций с соответствующим основным видом деятельности и отражают коммерческую деятельность организаций.

«Оборот организаций отражает их коммерческую деятельность, в него включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных на стороне товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей)», – пояснили в Орелстате.

Почти половина всего оборота в первом полугодии текущего года пришлась на такой вид деятельности, как «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов». По оценкам статистиков, в этой сфере оборот составил 153,1 миллиарда рублей. На втором месте оказались предприятия сферы обрабатывающих производств с показателем 120,8 миллиарда рублей. Далее следуют: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 36,3 миллиарда рублей, строительство – 12,4 миллиарда рублей, транспортировка и хранение – 11,8 миллиарда рублей, деятельность в сфере здравоохранения и оказания социальных услуг – 7,4 миллиарда рублей.

Индекс промышленного производства в январе-июне 2024 года к соответствующему периоду прошлого года в Орловской области составил 110,9 процента. Правда, в июне было зафиксировано замедление его темпов роста относительно июня 2023 года. Причиной замедления в отчетном месяце стал минимальный с начала 2024 года рост в обрабатывающем секторе – плюс 1,5 процента к июню 2023 года и как результат – к аналогичному периоду 2023 года – плюс 9 процентов.

«Кроме того, снижение темпов роста зафиксировано и в других секторах: в энергетическом – плюс 8,5 процента и плюс 19,1 процента соответственно; в секторе, связанном с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, – плюс 9,8 процента и плюс 21,7 процента соответственно. Сырьевой сектор вновь ушел в отрицательную зону – минус 3,5 процента и минус 7,5 процента соответственно», – сообщал ранее Орелстат.

ИА «Орелград»