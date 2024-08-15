Плещеевской больнице предложили вернуть исконные территории

Сквер, где отдыхали больные, незаконна ушел в чужие руки, констатировали в Орловском облсовете.

Отчуждение земельных участков БУЗ ОО «Плещеевская центральная районная больница» обсудили на заседании профильного комитета 14 августа. Решением облсуда территория ЦРБ разделена на несколько частей в интересах частного лица, отметил председатель Виталий Рыбаков. Целью этого было предоставление проезда к участку, арендатором которого является гражданин Войтович.

«Однако остаются общественно значимые вопросы, которые, видимо, не были учтены, – сказал Виталий Рыбаков. – В целях обеспечения антитеррористического законодательства проезд через территорию ЦРБ необходимо ограничить, что, на мой взгляд, является целесообразным и необходимым, особенно в текущих условиях. С целью сохранения возможностей для развития больничного комплекса считаю возможным найти компромиссное решение между администрацией Орловского муниципального округа и арендатором – передача спорного земельного участка в пользование ЦРБ».

Ковид показал, что необходимо строить стационары-трансформеры, которые при необходимости можно переоборудовать под любую задачу, отметил депутат. Во время пандемии мест для больных не хватало. На участке можно поставить корпус или несколько, и они возьмут на себя нагрузку при необходимости. Кроме того, нужно вернуться и к вопросу организации небольшого сквера, который ранее был на спорном участке и позволял пациентам ожидать очереди или результатов исследований на свежем воздухе. Администрация района высаживала там деревья и установила скамейки. И в целом раньше территория Прещевской ЦРБ имела площадь 9 гектаров. Сейчас в три раза меньше и больница потеряла возможность развиваться, подчеркнул Виталий Рыбаков.

«Я понимаю, что во время управления районом Парахиным, эти лакомые кусочки от больницы каким-то образом ушли. Там склон, там панорама, перспектива, как архитекторы говорят. И я знаю, что с этим вопросом надо разбираться. Как больница потеряла 6 гектаров территории», – обратился Рыбаков к руководителю департамента госимущества администрации Орловской области Ольге Платоновой.

«Департамент госимущества считает определение суда необоснованным и вынесенным с существенными нарушениями норм материального и процессуального права. Департаментом подготовлена кассационная жалоба», – сообщила Ольга Платонова.

Рыбаков предположил, что в разбирательстве суд не получил полного объема данных, поэтому оно принято так, что через территорию больницу могут проезжать посторонние лица.

«Поэтому, пожалуйста, найдите аргументы весомые, дополнительную информацию, чтобы больница не была расчленена территориально», – попросил депутат.

Напомним, в августе 2022 года прокурор Орловского района, действуя в интересах муниципального образования, обратился в суд к Войтовичу и администрации Орловского муниципального круга о признания сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки. Арендатор в свою очередь тоже обратился в суд с встречным иском об устранении препятствий в пользовании земельным участком и определении к нему проезда. Райсуд отказал, однако облсуд принял новое решение. В итоге через больницу прошла дорога.

ИА “Орелград”