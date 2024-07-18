Скандальный участок у Плещеевской ЦРБ пытались продать

Владелец выставил его на ЦИАН.

Участок продавался в июне этого года за полтора миллиона рублей. Это удалось выяснить «Орёлграду». В объявлении указывалась точная площадь территории (6523 квадратных метра), назначение (для размещения медицинского центра), а также упоминалось о близости с «Плещеевкой».

Напомним, прокуратура пыталась вернуть данную землю в госсобственность. Причиной стали нарушения антитеррористического законодательства. Однако областной суд отказал в иске.

Участок находится в аренде у частных лиц с 2015-го года. Землю брали под строительство медицинского центра. Однако запланированная площадь объекта – всего 40 квадратных метров. При этом, согласно экспертизе, медцентр построен лишь на несколько процентов.

Как пишет «Орёлтаймс», жалоба на данное решение облсуда уже подана. Её рассмотрит Первый кассационный суд, расположенный в Саратове.

Что интересно, решение обжалует не прокуратура, а другие «частники», через чьи участки самовольно проложили подъезд к территории, отведённой под медцентр. Именно отсутствие нормальных подъездных путей стало причиной для судебных разбирательств.

Также журналисты выяснили другие любопытные подробности. Оказалось, что в 2011-м году Орловский муниципальный округ (тогда – Орловский район) передал земли, официально необходимые для Плещеевской ЦРБ и расположенные рядом с ней, в собственность области. По утверждению СМИ, при передаче участок существенно урезали. Из 9 гектаров передали только 3,1.

На тот момент прочая земля осталась в муниципальной собственности, но уже как не имеющая отношения к больнице. Впоследствии именно часть этой земли и оказалась арендована частниками – по сомнительному поводу. «Очевидно, что такой мини-центр мало кому нужен, и главное тут – построить хоть что-то, чтобы затем оформить землю в собственность и с большой выгодой её продать уже под жилую застройку», – пишет издание.

ИА «Орелград»